Weniger arbeiten, aber nicht weniger verdienen. Viele Beschäftigte wünschen sich die Einführung einer Vier-Tage-Woche in ihren Betrieben. In Deutschland scheinen mittlerweile viele Unternehmen für diesen Schritt bereit zu sein. Die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich ist ein Konzept, dass sich viele, vor allem jüngere Beschäftigte gut vorstellen können. In Deutschland sind einer Studie zufolge 62 Prozent der Befragten der Meinung, dass sie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...