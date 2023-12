Lalique Group SA / Schlagwort(e): Personalie

MEDIENMITTEILUNG - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Medienmitteilung (PDF)

Media release (PDF)

Communiqué de presse (PDF) Zürich, 11. Dezember 2023 - Der Verwaltungsrat der in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätigen Lalique Group SA (SIX: LLQ) hat per 1. Februar 2024 Nina Müller zur neuen CEO ernannt. Roger von der Weid, seit 2006 CEO und Delegierter des Verwaltungsrates, übernimmt eine erweiterte strategische Rolle als exekutiver Vizepräsident von Lalique Group. Nina Müller bringt breite Managementerfahrung aus dem Konsum- und Luxusgüterbereich mit. Zuletzt zeichnete sie von 2020 bis 2023 als CEO von Jelmoli verantwortlich für das grösste Omnichannel-Warenhaus der Schweiz mit 650 Mitarbeitenden an vier Standorten. Als Jelmoli-CEO war sie ebenfalls Mitglied der Gruppenleitung der Muttergesellschaft, Swiss Prime Site AG (SIX: SPSN). Von 2016 bis 2020 war Nina Müller CEO von Christ, eines führenden Schweizer Uhren- und Schmuckhändlers. Ab 2005 bekleidete sie während zehn Jahren verschiedene globale Managementfunktionen bei Swarovski. Sie startete ihre Karriere in der Modebranche in Wien, Mailand, London und der Schweiz. Nina Müller (54) ist österreichische Staatsbürgerin, verfügt über einen internationalen betriebswirtschaftlichen Masterabschluss der Wirtschaftsuniversität Wien und lebt in Zürich. Nina Müller übernimmt per 1. Februar 2024 die CEO-Position von Roger von der Weid, der 2006 als CEO und Delegierter des Verwaltungsrates in Lalique Group eintrat. Als exekutiver Vizepräsident wird er künftig eine erweiterte strategische Rolle im Verwaltungsrat einnehmen. Die Funktion des VR-Delegierten wird nicht weitergeführt. Der aktuelle Vizepräsident Roland Weber wird sich an der Generalversammlung 2024 als Mitglied des Verwaltungsrates zur Wiederwahl stellen. Silvio Denz, Präsident des Verwaltungsrates: «Mit der erweiterten strategischen Rolle von Roger von der Weid als Vizepräsident und der Ernennung von Nina Müller als CEO stärken wir die Führung von Lalique Group, deren Grösse und Komplexität im Zuge des Geschäftsausbaus in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat. Damit werden wir die Firmengruppe schlagkräftiger gestalten, um die zahlreichen Zukunftsprojekte erfolgreich zu realisieren. Wir freuen uns sehr, dass wir Nina Müller als Führungspersönlichkeit mit internationaler Vertriebserfahrung und profundem Knowhow in Retail und Marketing für Lalique Group gewinnen konnten. Roger von der Weid danken wir sehr für seine äusserst erfolgreiche und engagierte Tätigkeit als CEO über die letzten 18 Jahre und freuen uns, im Verwaltungsrat verstärkt auf seine umfassende langjährige Erfahrung zählen zu können.»

Die Lalique Group ist ein Nischenunternehmen, das auf die Kreation, Entwicklung, Vermarktung und den weltweiten Vertrieb von Luxusgütern spezialisiert ist. Die Geschäftsbereiche umfassen Parfüm, Kosmetik, Kristall, Schmuck, hochwertige Möbel und Lifestyle-Accessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie und Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 790 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalent) und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, von der die Gruppe ihren Namen ableitet, wurde 1888 in Paris durch den Glasmachermeister und Schmuckdesigner René Lalique gegründet. Die Aktien der Lalique Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert

Fotos von Nina Müller und Roger von der Weid finden Sie unter: https://lalique-group.canto.global/b/UJOS3

