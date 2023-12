EQS-News: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Finanzierung

SURTECO GROUP SE schließt Refinanzierung erfolgreich ab



11.12.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SURTECO GROUP SE schließt Refinanzierung erfolgreich ab (Buttenwiesen, 11. Dezember 2023) Die SURTECO GROUP SE hat die Refinanzierung des Brückenkredits zur Übernahme der OMNOVA Geschäftsbereiche erfolgreich umgesetzt. Die neue Finanzierung umfasst einen Konsortialkredit mit einem Volumen von 230 Mio. €, davon 30 Mio. € Kontokorrentlinien, die einen Teil der bestehenden Linien ablösen. Zudem wurde eine Erhöhungsoption mit einem Volumen von 60 Mio. € zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung vereinbart. Die Laufzeit beträgt 3 Jahre mit einer zweimaligen Verlängerungsoption von jeweils einem Jahr. "Durch den erfolgreichen Abschluss der Refinanzierung in einem herausfordernden Marktumfeld haben wir eine langfristig stabile Finanzierungsstruktur geschaffen. Damit können wir uns auf die weitere Umsetzung unserer Strategie und die Stärkung der Ertragskraft unserer Geschäftsfelder konzentrieren", so Andreas Pötz, der CFO der SURTECO GROUP SE. Kontakt: SURTECO GROUP SE Martin Miller

Investor Relations

T: +49 8274 9988-508

F: +49 8274 9988-515

ir@surteco.com



Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern fertigt die Produkte weltweit an 26 Standorten auf vier Kontinenten und beschäftigt ca. 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2022 erzielte die Gesellschaft einen Jahresumsatz von 748 Mio. € und ein EBIT von 40 Mio. €. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.



11.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com