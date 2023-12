Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5076/ Philip Tüttö ist Geschäftsführer beim Treasury-Spezialistien Schwabe, Ley & Greiner sowie mein 3. Gast aus der fünfköpfigen CFO Band Liquid Spirit. Wir sprechen über eine Fast-Karriere als Musiker, dann aber doch eine Laufbahn im Bereich Corporate Finance zunächst bei der RLB NÖ Wien und seit 2012 bei Schwabe, Ley & Greiner, Philip ist beim unabhängigen Treasury-Marktführer mit grossen Referenzen aus dem DAX und ATX nach und nach zum Geschäftsführer aufgestiegen. Und wenn ich schon so einen Gast vis a vis habe, dann tauchen wir natürlich tief in das Thema Treasury ein, nicht nur in Richtung Asset Klassen oder KI, sondern auch in Richtung Beratung, ...

