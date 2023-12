Die BVB-Aktie dürfte heute unter Druck geraten, da am Samstag gegn den direkten Rivalen um die Champions-League-Plätze RB Leipzig, eine Niederlage verbucht wurde und der Rückstand auf Platz 4, der zur Teilnahme an der lukrativen Champions League berechtigt, nun vier Punkte beträgt. Indes steht heute der von der DFL-Führung angepeilte Investoren-Deal wieder im Fokus.Bevor über diese für den deutschen Fußball womöglich wegweisende Frage bei der DFL-Mitgliederversammlung an diesem Montag entschieden ...

