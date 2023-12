Der 135 Mrd. US-Dollar Deal ist geplatzt. Der amerikanische Krankenversicherer Cigna bricht die Übernahme des Konkurrenten Humana ab und kauft stattdessen eigene Aktien im Wert von 10 Mrd. US-Dollar zurück. TikTok treibt die Expansion in Südostasien voran. Man investiert 1,5 Mrd. US-Dollar in ein neues Joint Venture mit GoTos Tokopedia. Warten auf die Notenbanken. In einem eher ereignislosen Umfeld fokussiert sich der Blick der Anleger in dieser Woche auf die Sitzungen der Fed und EZB.Die Entwicklung der Preise in China belastet den Handel in Asien am Montag. Der ...

