Der DAX hat die vergangene Woche mit einem Wochenplus von 2,2 Prozent und einem neuen Allzeithoch am Freitag abgeschlossen. Am Ende ging der deutsche Leitindex 0,8 Prozent im Plus bei 16.759,22 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in die neue Woche sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den DAX gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt rund 0,1 Prozent höher auf 16.783 Punkte.Im Blickpunkt dürfte am heutigen Handelstag die Aktie von Morphosys stehen. Morphosys hat am Wochenende auf ...

