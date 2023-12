ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aktien von Morphosys mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analystin Xian Deng in ihrem am Montagmorgen vorliegenden Kommentar zur mit Spannung erwarteten Präsentation der Pelabresib-Studiendaten auf dem Jahreskongress der US-Hämatologen. Es gebe wohl immer noch keine wirkliche Erklärung für die Probleme mit dem Sekundärziel in der Hochrisikogruppe der Myelofibrose-Patienten, so die Expertin. Insgesamt hält sie die Gesamtdaten der Studie aber für positiv, insbesondere in der Anämie-Besserung. Denn dies sei ein Kernpunkt für das Sicherheitsprofil und auch für die Lebensqualität der Patienten./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2023 / 02:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2023 / 02:36 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006632003

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken