Sowohl Werder in der 1sten Bundesliga als auch die Hertha und Schalke in der 2ten obsiegten am Wochenende - eine echte Rarität diese Saison! Pünktlich vor der nahenden Winterpause siegten alle drei Anleiheemittenten in der Bundesliga: Das gab es diese Saison erst ein weiteres Mal. Vergessen wir Dortmund als Aktienemittent nicht: Die Borussen verloren sogar daheim, und das auch noch gegen Mitkonkurrent ...

