The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.12.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.12.2023



ISIN Name

USU2340BAB37 D.TRUCKS NA 21/23 REGS

GB00BGWL1326 LINKLEASE F. 18/23 MTN

US13607GRS56 CIBC 20/23

US298785HT68 EIB EUR.INV.BK 18/23

DE000NLB0SH4 NORDLB FESTZINSANL.60/18

DE000DW6C235 DZ BANK IS.A2026

DE000LB12262 LBBW STUFENZINS 18/23

DE000HLB4B74 LB.HESS.THR.CARRARA12L/16

DE000LB1DYN8 LBBW STUFENZINS 17/23

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken