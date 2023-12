Kein Ende der Rally in Sicht - der Dax hat am Freitag seinen vorherigen Rekord gebrochen und stieg auf ein neues Allzeithoch bei 16.782,72 Punkten. Trotz eines besser als erwarteten US-Arbeitsmarktberichts kletterten sowohl der deutsche Leitindex als auch die US-Börsen nach oben. Die Handelswoche beendete der Dax schließlich mit einem Plus von 130 Punkten (0,78%) ...

