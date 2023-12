Die TUI Aktie hat in den letzten Tagen und Wochen eine rasante Erholungsbewegung verzeichnet. Notierte der Aktienkurs des Reise-Konzerns aus Hannover am 28. November noch bei 5,458 Euro und am 23. Oktober bei 4,366 Euro, so erreichte der Titel am Freitag in der Spitze 7,31 Euro. Zahlen, Eindeckungen von Short-Positionen und bullishe Signale vom Chart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...