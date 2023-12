Laufen / Grindelwald (ots) -Riiiiiicolaaaa! Wer kennt ihn nicht, den weltbekannten Jingle. Dieser hallt diesen Winter entlang von Eiger, Mönch und Jungfrau in den Schweizer Alpen. Von Abba über Queen zu Psy und Taylor Swift - in zwei exklusiv gestalteten Gondeln der Männlichenbahn wird zu 36 Songs Karaoke gesungen. So beginnt der Winterspass für die Gäste bereits bei der Talstation und die Wartezeit bis zur Skipiste wird zum unvergesslichen Erlebnis. Die Weltneuheit wurde zum Start der Wintersaison am 9. Dezember 2023 in Grindelwald (Schweiz) lanciert.Ricola hat in Zusammenarbeit mit der Männlichenbahn zwei Gondeln zu den Ricola Karaoke-Gondeln umgestaltet. Die Gäste tauchen ein in ein einzigartiges Karaoke-Feeling, inmitten der imposanten Schweizer Bergwelt. Die grössten Musikhits aller Zeiten stehen zur Auswahl und können zusammen mit den weiteren Gondel-Gästen nachgesungen werden. Damit das ganze Stimm-Potenzial ausgeschöpft wird, stehen Ricola Bonbons zum Genuss bereit.36 Hits zum Mitsingen«Bohemian Rhapsody» von Queen, «Ain'tnomountain high enough» von Marvin Gaye oder passend zur Weihnachtszeit «All I wantfor Christmas IsYou» von Mariah Carey: zur Auswahl stehen 36 nationale und internationale Musik-Hits. Das gewünschte Lied wird über den eingebauten Bildschirm ausgewählt und zwei Mikrofone sorgen für eine klangvolle Fahrt.Alle dürfen mitmachenDie Ricola Karaoke-Gondeln drehen während der ganzen Wintersaison ihre Runden auf der Strecke Grindelwald-Männlichen. Jede Karaoke-Gondel bietet Platz für acht Personen, die Fahrt dauert 20 Minuten. Die Gäste der Ricola Karaoke-Gondel können ihr einzigartiges Erlebnis mit einem Foto der eingebauten Kamera festhalten und mit den Freunden teilen.Websitehttps://www.ricola.com/de-ch/ricola-erleben/ricola-erleben/karaokeBilder für Medienzweckehttps://ricola.box.com/s/3jjjhjjko1zwu1jxx5nd11lrdjeacdzgPressekontakt:Ricola Group AGUnternehmenskommunikationBaselstrasse 314242 LaufenTel +41 (0)61 765 41 21media@ricola.comOriginal-Content von: Ricola Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005111/100914330