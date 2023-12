Die deutschen Chemieproduzenten hoffen allesamt darauf, dass die chinesische Wirtschaftslokomotive 2024 endlich wieder nachhaltig Schwung aufnehmen kann. Doch die jüngsten Daten aus dem Reich der Mitte machen diesbezüglich eher wenig Mut, denn Chinas Wirtschaft ist im November weiter in die Deflation gerutscht.Wie das Statistikamt in Peking am Samstag mitteilte, sanken die Preise für Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahresmonat mit 0,5 Prozent so stark wie seit drei Jahren nicht mehr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...