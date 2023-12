Investieren Sie in die Zukunft der Robotik und profitieren Sie von den vielfältigen Wachstumsmöglichkeiten. Hier sind fünf gute Gründe, warum eine Anlage in Robotik lohnenswert ist: Re-Shoring und Near-Shoring: Geopolitische Spannungen und Lieferkettenunterbrechungen haben zu einer Verlagerung der Produktion in lokale Märkte geführt, was die Nachfrage nach Industrierobotern und Automatisierungslösungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...