Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach den zuvor eher enttäuschenden Monatsbilanzen hat das Neuemissionsgeschäft von Covered Bonds im November zumindest zeitweilig leicht positiv überrascht, so die Analysten der DekaBank.Die meisten neuen Anleihen seien gut gezeichnet worden und hätten auch im Sekundärmarkt teilweise etwas outperformen können. Doch erneut seien keine Anleihen mit Laufzeiten länger als 5,5 Jahre emittiert worden. Seit der letzten Novemberwoche scheine sich der Neuemissionsmarkt bereits vorzeitig in die Weihnachtspause verabschiedet zu haben. Somit werde ein zwar sehr starkes Gesamtergebnis an Neuemissionen erzielt werden, aber wohl kein neuer Rekord, nach dem es in der ersten Jahreshälfte ausgesehen habe. ...

