Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Vorwoche war geprägt von Zinssenkungserwartungen beiderseits des Atlantiks, so die Analysten der Helaba.Die Gegenbewegung am Freitag im Nachgang zu den US-Arbeitsmarktzahlen habe an dieser Tendenz kaum etwas ändern können. Rückläufige Zins- und Inflationserwartungen hätten per saldo im Wochenverlauf einen Rückgang der Renditen begünstigt und so auch Unterstützung für die Aktienmärkte bereitgehalten, sodass in Europa neue Jahresbestmarken zu verbuchen gewesen seien. Währenddessen habe sich der Euro gegenüber dem US-Dollar angesichts des größer werdenden Zinsnachteils nicht behaupten können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...