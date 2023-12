Ein solides Jahresergebnis in einem anspruchsvollen Marktumfeld für indirekte Immobilienanlagen konnte der Helvetia (CH) Swiss Property erzielen Der ausschüttbare Nettoertrag konnte im Vergleich zum Vorjahr markant von CHF?17.94 Mio. auf CHF?22.59 Mio. gesteigert werden, was einem Nettoertrag pro Anteil von CHF 2.78 entspricht. Auch im vierten Geschäftsjahr konnte der Helvetia (CH) Swiss Property Fund in ...

