FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MCI CAPITAL S.A. ZY 1 4SN PLMCIMG00012
AB/FROM ONWARDS 11.12.2023 10:02 CET
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MCI CAPITAL S.A. ZY 1 4SN PLMCIMG00012
AB/FROM ONWARDS 11.12.2023 10:02 CET