Strabag bohrt seit Juni 2019 mit einer Herrenknecht-Tunnelbohrmaschine (TBM) einen 37 km langen Tunnel unter dem North York Moors National Park in England. Nun gab es für das Projektteam ganz besonderen Anlass zur Freude: Der Tunnelvortrieb für die Woodsmith Mine in der Nähe von Whitby, im Nordosten Englands, hat die 25,8-Kilometer-Marke erreicht und laut Strabag so einen neuen Weltrekord für den längsten durchgehenden Vortrieb einer Tunnelbohrmaschine aufgestellt. Seit mehr als viereinhalb Jahren frisst sich die 1,775 t schwere, auf den Namen "Stella-Rose" getaufte Maschine mit 6 m Durchmesser durch den Untergrund.

