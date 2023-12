Vaduz (ots) -Anfang 2024 wird in Liechtenstein die biometrische Identitätskarte (ID) sowie der neu gestaltete Aufenthaltsausweis für Staatsangehörige eines EWR-Mitgliedstaates und für Schweizer Staatsangehörige herausgegeben. Die neuen Ausweise werden anlässlich einer Medienkonferenz am 18. Dezember 2023 vorgestellt.Aufgrund der Einführung der neuen Kartentypen sind aufwändige Systemanpassungen erforderlich. Diese wurden bereits vorbereitet und in der Testumgebung geprüft, müssen aber noch in der realen technischen Umgebung umgesetzt und getestet werden. Während dieser Tests können keine Karten ausgestellt werden, weshalb vom 27. bis 29. Dezember 2023 keine IDs bezogen werden können. Für alle übrigen Dienstleistungen stehen die APA-Schalter während der regulären Öffnungszeiten wie gewohnt zur Verfügung.Aufenthaltsausweise werden grundsätzlich nicht direkt ausgegeben, sondern per Post zugestellt. Da im genannten Zeitraum auch keine Aufenthaltsausweise personalisiert werden können, ist eine Express-Ausstellung dann nicht möglich.Ab dem 3. Januar 2024 kann die biometrische ID am APA-Schalter beantragt und dann unmittelbar mitgenommen werden.Pressekontakt:Ausländer- und PassamtThomas Amann, Leiter Abteilung Bewilligungen und HeimatschriftenT +423 236 61 45thomas.amann@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100914343