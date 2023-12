Vaduz (ots) -Liechtensteins Stimmbevölkerung entscheidet am Sonntag, 21. Januar 2024 über die Volksabstimmung über das Initiativbegehen zur Abänderung des Gesetzes über das elektronische Gesundheitsdossier (EGDG).Um den stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern eine fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen, organisiert die Regierung am Mittwoch, 13. Dezember 2023 eine Diskussionsveranstaltung.Regierungsrat Manuel Frick nimmt in seiner Funktion als Gesellschaftsminister teil. Auf Seiten der Regierung sind weiter dabei: Eva Maria Mödlagl, Leiterin Amt für Gesundheit und Martin Matt, Leiter Amt für Informatik. Von Seiten des Initiativkomitees nehmen Gabriele Haas und Carmen Sprenger-Lampert teil.Der von Peter Beck moderierte Anlass wird unter "Live-Bedingungen" aufgezeichnet. Die Sendung wird täglich um 20.00 Uhr ab Donnerstag, 14. Dezember bis und mit Freitag, 22. Dezember, sowie ab Mittwoch, 3. Januar 2024 bis und mit Dienstag, 9. Januar, auf dem Landeskanal (TV) wiederholt.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturGeneralsekretariatT +423 236 60 18gesellschaft@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100914342