Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der verhaltenen Entwicklung in Q3 hat sich die Aktivität am Corporate Schuldscheinmarkt im Abschlussquartal 2023 merklich erholt, so die Analysten der Helaba.Dem jetzigen Kenntnisstand der Analysten zufolge würden in den drei Monaten bis Jahresende mindestens 5,1 Mrd. EUR valutiert worden sein. Die Anzahl der Transaktionen betrage gegenwärtig 32. Hinzu dürften allerdings noch einige Privatplatzierungen kommen. Zudem seien die finalen Volumina einer ganzen Reihe von Deals in der Vermarktungsphase noch nicht bekannt. Die Analysten würden daher damit rechnen, dass sich das Gesamtvolumen in Q4 eher in der Größenordnung von 6 Mrd. EUR bewegen werde und damit an die dynamische Performance der ersten Jahreshälfte anschließe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...