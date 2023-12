Linz (www.anleihencheck.de) - Bei einer Inflation von 3,1% hat letzte Woche die BoC (Kanadische Notenbank) den Leitzins bei 5,0% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Wie eine erfolgreiche Notenbankpolitik aussehe, würden die Zahlen vom Leitzins im Vergleich zur Teuerungsrate zeigen. Schon Mitte 2022 sei mit starken Leitzinsanhebungen begonnen worden, die ausufernde Inflation von 8,4% in den Griff zu bekommen. Dies sei gelungen, denn die Inflation bewege sich seit Juni 2022 zwischen 2,8% und 4,0%. Bei nachhaltigen Werten unter 3,0% dürfte der Leitzins gesenkt werden. Der EUR/CAD (Kanadischer Dollar)-Kurs sei im Dezember von 1,5030 auf die markante Unterstützung von 1,4620 gefallen. Hier werde sich entscheiden, ob die Reise Richtung 1,4300 oder doch auf Werte bis 1,5000 gehen werde. (11.12.2023/alc/a/a) ...

