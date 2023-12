Borussia Dortmund musste am Samstag eine herbe Niederlage gegen RB Leipzig einstecken: Am Ende unterlagen die Dortmunder mit 2:3 und rutschten damit auf den fünften Tabellenplatz ab. Doch damit nicht genug: Gelingt den Dortmundern nicht bald die Wende, ist die Teilnahme an der lukrativen Champions League im nächsten Jahr passé. Für die BVB-Aktie geht es zum Wochenstart bergab.Für den BVB ist die Niederlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...