© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Morphosys-Anleger feiern nach der Präsentation detaillierte Pelabresib-Studiendaten auf der Jahreskonferenz der US-Hämatologen. Die Aktie zieht zum Wochenstart zweistellig an. Die UBS prognostiziert weitere Kursgewinne.Morphosys präsentierte am Wochenende auf der Jahrestagung der amerikanischen Hämatologen (ASH) umfassende Ergebnisse ihrer Phase-3-Studie zu Pelabresib, einem vielversprechenden Medikament zur Behandlung von Myelofibrose. Obwohl das Sekundärziel bei Myelofibrose-Patienten mit hohem Risiko nicht vollständig erreicht werden konnte, wurden die weiteren Ergebnisse vom Markt positiv aufgenommen. Die Aktie notiert zum Wochenstart zweistellig im Plus bei 28,00 Euro. Myelofibrose, …