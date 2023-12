Das vietnamesische "Fire and Rescue Police Department" hat für die beiden Metropolen Ho Chi Minh Stadt und Hanoi zwei Löschfahrzeuge angeschafft, die mit der Sky Cafs-Technologie von Rosenbauer ausgestattet sind. Dieses System ist speziell für die Höhenförderung konzipiert und ermöglicht es, Löschmittel mehrere hundert Meter nach oben zu transportieren. Bei der Abnahme der beiden neuen Fahrzeuge konnte dies laut Rosenbauer unter Beweis gestellt werden: Am mit 460 Metern höchsten Gebäude von Vietnam, dem Wolkenkratzer "The Vincom Landmark 81", musste bei den Förderversuchen mit dem normalen Cafs-System eine Höhe von 200 Metern bzw. mit dem Sky Cafs-System sogar eine Höhe von 400 Metern erreicht werden ....

