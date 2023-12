Neckarsulm (ots) -Kurz vor Weihnachten bringt Kaufland gemeinsam mit PLAYMOBIL eine besondere Aktion in die Filialen: eine eigene PLAYMOBIL-Themenwelt rund um Kaufland. Diese umfasst insgesamt elf Spielsets und ist ab dem 14. Dezember bundesweit erhältlich.In der Kaufland-Filiale von PLAYMOBIL findet sich alles, was für einen Wocheneinkauf benötigt wird. Viele Produkte der Eigenmarken K-Classic, K-Favourites oder K-Bio stehen in den Regalen. Es gibt eine Frischetheke und alle Einkäufe können an der Kasse direkt in die Kaufland Mehrwegtasche verstaut werden. Die Filiale lässt sich mit weiteren kleinen Spielsets wie dem Obst & Gemüse-Bereich, dem Backshop oder dem Kaufland Lkw, der die Filiale mit Ware beliefert, ergänzen. Selbst die Kaufland Klapp-Palette gibt es jetzt in der PLAYMOBIL-Variante und auch der Kaufland Marktplatz ist dabei: Eine Spielfigur sitzt auf einem Sessel und surft per Laptop auf Kaufland.de"PLAYMOBIL gilt seit Generationen als Klassiker bei Kindern. Wir freuen uns daher, passend zu Weihnachten als erster Lebensmitteleinzelhändler zusammen mit PLAYMOBIL eine eigene Spielwelt herauszubringen. Die Sets sind perfekt zum Schenken und Spielen und bieten jede Menge Spaß für Kinder und alle Kaufland-Fans", sagt Mona Iffland, Zentraleinkäuferin Bereich Spielware bei Kaufland.Die Spielwelt Kaufland von PLAYMOBIL auf einen Blick:- PLAYMOBIL Kaufland Filiale- PLAYMOBIL Kaufland E-Familienvan- PLAYMOBIL Kaufland Lkw- PLAYMOBIL Kaufland Kasse- PLAYMOBIL Kaufland Obst- & Gemüse- PLAYMOBIL Kaufland Backshop- PLAYMOBIL Kaufland Klapp-Palette- PLAYMOBIL Kaufland Kunden- PLAYMOBIL Kaufland Kundin mit Fahrrad- PLAYMOBIL Kaufland Mitarbeiter"Mit PLAYMOBIL spielen Kinder nach, was sie im Alltag erleben. Unser gemeinsames Projekt mit Kaufland bietet genau dies: eine tolle Spielwelt, die den Einkauf vor Ort neu ins Kinderzimmer bringt. Wir freuen uns, dass wir vielen Kindern auf diese Weise den Lebensmitteleinzelhandel näherbringen können. Eine perfekte Ergänzung für unser bestehendes Sortiment", sagt Noah Hunger, Key Account Manager bei PLAYMOBIL. Neben Deutschland ist die PLAYMOBIL-Kollektion auch in den Kaufland-Filialen in Tschechien, Polen, Rumänien und Bulgarien erhältlich. Die kleinen Figuren und die Kaufland-Filiale werden auch in einer Bewegtbildkampagne auf Social Media zu sehen sein.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5669204