Den heutigen Tag hatten sich viele MorphoSys-Aktionäre, Shortseller und Interessierte dick im Kalender markiert: Das Biotech-Unternehmen aus dem Raum München hat noch in der Nacht anlässlich der Jahrestagung der American Society of Hematology in San Diego, USA, weitere Daten aus der entscheidenden klinischen Studie mit dem Medikamentenkandidaten Pelabresib ...

Den vollständigen Artikel lesen ...