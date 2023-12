Der deutsche Automobilsektor sorgte für eine Fortsetzung der fulminanten Rally des DAX, während in den USA, Japan und China eine Pause eingelegt wurde. Es handelt sich um das sechste Wochenplus beim DAX in Folge. DAX: Sechs Wochen in Folge im Plus Im Wochenverlauf wurden mehrere Allzeithochs erklommen. Mit +2,2% blieb der DAX jedoch sogar hinter ...

