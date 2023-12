Heute gab VIOOH, die weltweit führende Premium-Angebotsseiten-Plattform für Digital-out-of-Home (DOOH), eine Partnerschaft mit der Carbon Intelligence Platform, Cedara, bekannt, die Ad Net Zero unterstützt. Als erster programmatischer DOOH-Anbieter (prDOOH) in der Branche hat VIOOH seinen CO2-Emissionswert (in Gramm CO2e) pro Werbeeinblendung für das Jahr 2022 veröffentlicht, der 18 unter dem programmatischen Open-Web-Benchmark liegen.

Gemäß der Messung von Cedara emittierte VIOOH im Jahr 2022 0,28 Gramm CO2e pro Werbeeinblendung. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Benchmark der Cedara-Werbeplattform von 0,34 und bezieht sich auf programmatische Open-Web-Anbieterdaten. VIOOH hat bei der Erstellung einer umfassenden Treibhausgas-Bestandseinschätzung für alle betrieblichen Abläufe, einschließlich der programmatischen Medienaktivität, die den größten Teil der Scope 3-Emissionen beiträgt, eng mit Cedara zusammengearbeitet. Im Rahmen des Erfassungsprozesses analysierte Cedara nicht nur Datensätze für betriebliche Abläufe, sondern auch Aktivitätsdaten für u.a. die Medienbereitstellung, Datenzentren und Medieneigentümer.

Im Vergleich mit anderen Medienkanälen wurde in einer KPMG-Studie zur Energieleistung1 vom März 2023 in Frankreich der Energieverbrauch von DOOH auf 0,32 gCO2e geschätzt, wobei die Spanne für digitale Internetmedien zwischen 0,55 und 0,66 gCO2e liegt, basierend auf einer Berechnung pro Zielgruppenzugriff.

"Bei VIOOH sind wir sehr darauf aus, die Auswirkungen der programmatischen DOOH-Werbeaktivitäten von VIOOH auf die Umwelt zu analysieren", sagte Jean-Christophe Conti, Chief Executive Officer bei VIOOH. "Wir sind stolz darauf, für das Open Web eine CO2-Emission erzielt zu haben, die unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies zeigt ganz deutlich auf, wie vorteilhaft die Nutzung des umweltverträglichen Übertragungs-, One-to-Many-Ansatz von prDOOH ist. Mit der fortschreitenden Einbindung von DOOH in programmatische Multikanal-Medienstrategien unterstreichen unsere branchenführenden Nachhaltigkeitswerte die vielen Vorteile, die prDOOH für Werbekunden mit sich bringt, die nicht nur die Wirksamkeit ihres Medienmix, sondern auch dessen Auswirkungen auf die Umwelt im Auge behalten wollen."

"Wir sind sehr beeindruckt von dem Bestreben von VIOOH, die Auswirkungen von prDOOH verstehen zu wollen sowie von ihrem Engagement für Nachhaltigkeit und transparente Verantwortlichkeit. Durch proaktive Maßnahmen, wie sie VIOOH umgesetzt hat, können wir alle zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen. Es ist für Firmen auf der ganzen Welt entscheidend, dass sie regenerative Unternehmensrichtlinien einführen, um in unserem Kampf gegen die Klimakrise das Ruder herum zu reißen", sagte Eric Shih, Chief Operating Officer bei Cedara.

VIOOH wird auch weiterhin seine CO2-Emissionen erfassen und diese Daten Partnern und Kunden zugänglich machen, damit diese informierte Nachhaltigkeitsentscheidungen über ihre Medienzuweisung treffen können. Weitere Initiativen werden zukünftig angekündigt.

VIOOH ist eine führende weltweit tätige Premium-Plattform für digitale Out-of-Home-Angebote.

Die 2018 gestartete Plattform von VIOOH bringt Käufer und Verkäufer auf einem Premium-Marktplatz zusammen und macht OOH im Rahmen von digitalen Omni-Kanal-Kampagnen problemlos verfügbar. VIOOH handelt aktuell programmatisch in 22 Märkten, weitere werden folgen.

Cedara, die Carbon Intelligence Platform, hat die Aufgabe, Firmen bei ihrer Entkarbonisierung zu helfen und eine nachhaltigere Zukunft für die Gesellschaft zu schaffen. Durch seine umfassende Reihe von Produkten erfasst Cedara die CO2-Intensität in der Lieferkette und befähigt Investment-Teams dazu, den Versorgungsweg für ihre Güter und Dienstleistungen zu entkarbonisieren. Cedara verfolgt einen wirkungsvollen, datengetriebenen Ansatz für die Entwicklung transformativer Lösungen für Firmen und ihre Partner zur Beschleunigung der Umstellung auf eine Netto-Null-Wirtschaft. Cedara wurde 2021 gegründet, hat seinen Hauptsitz in New York City und Niederlassungen in den USA und im UK. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte cedara.io.

