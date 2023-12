Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Japanische Yen ist zu Beginn einer neuen Woche die am schlechtesten abschneidende G10-Währung, so die Experten von XTB.Der Rückgang auf dem JPY-Markt erfolge, nachdem Medienberichte nahegelegt hätten, dass die Bank of Japan möglicherweise nicht so geldpolitisch restriktiv sei, wie es kürzlich angenommen worden sei, und dass die jüngste JPY-Rally möglicherweise übertrieben gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...