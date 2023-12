Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat sechs Vorhaben zur Elektro- und Wasserstofftechnologie in Höhe von 74,2 Millionen Euro bewilligt. Dabei geht es um 132 elektrisch angetriebene Busse - allerdings alle Batterie-elektrisch. Die Zuwendungsbescheide wurden an die NEW in Mönchengladbach und Viersen, an die Niederrheinische Verkehrsbetriebe und an die SWK Mobil sowie die Stadtwerke Remscheid ausgestellt. Die Vergabe erfolgte in Abstimmung mit dem ...

