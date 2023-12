Die Verkäufe von Elektroautos und Plug-in-Hybriden in China haben im November erstmals auf Monatsbasis die Millionen-Marke überschritten. Laut Zahlen der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) erreichte der Absatz vorigen Monat rund 1.026.000 sogenannte New Energy Vehicles. Damit waren es im Oktober nochmals etwa 70.000 Fahrzeuge mehr als im bisherigen Rekordmonat Oktober 2023, was ein Plus von 7,3 Prozent bedeutet. Im Jahresvergleich ...

