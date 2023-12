The Platform Group ist per Reverse-IPO in die Börsennotiz von Fashionette geschlüpft. Was der Zusammenschluss für die Anleger bedeutet, erklärt CEO Dominik Benner im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV. Fashionette hat 2020 inmitten der Corona-Pandemie den Gang an die Börse gewagt. Der Ausgabepreis lag damals bei 32 Euro je Aktie. Seitdem haben die Papiere knapp 80 Prozent an Wert eingebüßt. Wie aussichtsreich das Geschäft des Luxusmode-Onlinehändlers noch ist und welche Segmente außerdem zu einem profitablem Betriebsergebnis von The Platform Group beitragen sollen, erfahren Sie im Interview.