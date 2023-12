Die Uniqa Zwischenziele für die Reduktion von Emissionen bei Investments und in der Betriebsökologie bis 2030 sind nun von der "Science Based Targets initiative (SBTi), einer Initiative führender Umwelt- und Klimaschutzorganisationen, geprüft und bestätigt worden. "Wir haben auf Basis des SBTi-Regelwerkes wissenschaftsbasierte 1,5° C Paris-konforme Zwischenziele für das Jahr 2030 gesetzt und engagieren uns dazu auch bei Gesetzgebern, bei Kund:innen und Unternehmen, bei denen wir veranlagt sind. Unser Investment-Portfolio wird damit konsequent gemäß dem 1,5° C Paris-Ziel ausgerichtet", erklärt René Knapp, Vorstand für Nachhaltigkeit, Personal und Marke bei Uniqa Insurance Group AG. Neben dem Investment-Portfolio liegt das ...

