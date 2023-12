Mit einem Kursverlust von fast -7% hält die Encavis-Aktie (WKN: 609500) am Montagmorgen die rote Laterne im MDAX fest in der Hand. Was steckt hinter dem starken Minus des Windparkbetreibers zum Wochenauftakt? Encavis vorgestellt Encavis mit Sitz in Hamburg ist ein unabhängiger Stromerzeuger, der Solarparks und Onshore-Windkraftanlagen betreibt. Das Unternehmen ist mit rund 200 Stromparks in elf Ländern vertreten. Neben eigenen Solar- und Windparks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...