Die Morphosys-Aktie (WKN: 663200) startete mit einem Kursplus von über 7% stark in die neue Börsenwoche und setzte sich klar an die Spitze der Gewinner im SDAX und TecDAX. Haben sich Anleger nun endlich eine klare Meinung über den deutschen Biotech-Titel gebildet? Morphosys vorgestellt Morphosys ist ein 1992 gegründetes Biopharma-Unternehmen mit Sitz in Planegg bei München. Die Firma hat ihren Schwerpunkt in der Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen ...

