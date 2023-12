Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5079/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #544 geht es um deutlich abnehmende Aktivitäten von Privatanlegern 2023, dies ist diametral zu Umfragen/Studien, die ein deutliches Plus an AktionärInnen signalisieren. Die Politik sagt danke, und kann das Thema weiterschieben. Aber Fakten sind besser als Umfragen, die zum klassischen Eigentor werden.. News gibt es von Rosenbauer, Strabag, Bawag und Bodner / Teufelberger, Research zu Porr, Pierer Mobility, Andritz. Und: Warimpex hat den Bewertungsrückstand Wien (tiefer) vs ....

Den vollständigen Artikel lesen ...