Mako Mining Corp. meldete am Freitag erste Verkaufsergebnisse für das vierte Quartal 2023. Seit Beginn des vierten Quartals 2023 hat Mako mehr als 10.000 Unzen Gold: 7.964 Unzen, die im Oktober und November gewonnen wurden, und 2.234 Unzen, die im dritten Quartal 2023 geliefert, aber nicht verkauft wurden.



Die Erzgehalte in der Mühle waren während des Quartals mit durchschnittlich 8,41 g/t Au und einer Ausbeute von 86,6 % außergewöhnlich hoch.



Im Dezember setzt sich dieser Trend fort, was laut Mako zu einem Rekordquartal sowohl bei den gewonnenen als auch bei den verkauften Goldunzen führen dürfte. Ein umfassendes vierteljährliches Produktionsupdate wird im Januar 2024 veröffentlicht.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

