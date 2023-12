TeamViewer (TMV) hat ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 150 Millionen Euro beschlossen. CEO Oliver Steil kündigte an, dass TMV bis zu 10,7 Mio. Aktien erwerben will und die Aktionäre an der anhaltend hohen Cashflow-Generierung des Unternehmens teilhaben lassen will. Dies ist ein starkes Signal an die Aktionäre. Im Zusammenhang mit dieser Nachricht gab TMV jedoch bekannt, dass Permira eine reduzierte Vertretung im Aufsichtsrat plant, was eine Belastung für die TMV-Aktie bleibt. Es wird immer wahrscheinlicher, dass die verbleibenden Anteile von Permira (14% der ausstehenden TMV-Aktien) zum Verkauf angeboten werden. Auch wenn dies den Aktienkurs unter Druck setzen könnte, dürfte der Effekt kurzfristig sein, während die Rückkaufprogramme den Aktienkurs langfristig stabilisieren dürften. Bleibt ein KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 15,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TeamViewer%20AG





