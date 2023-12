Zürich (www.anleihencheck.de) - Nach einem bis dato starken Jahr für High-Yield-Anleihen stellt sich die Frage: Kann es 2024 so weitergehen oder ist mit einem Rückschlag zu rechnen, fragt Gerrit Bahlo, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management.Die starken Fundamentaldaten und ein positives markttechnisches Umfeld würden die Experten zuversichtlich stimmen, dass der High-Yield-Markt auch 2024 chancenreich bleibe. Die potenziell erzielbaren Erträge an den globalen High-Yield-Märkten seien mit einer Ablaufrendite (Yield-to-Worst) von derzeit rund 8,5 Prozent und Spreads von 424 Basispunkten (gemessen am optionsbereinigten Spread gegenüber Staatsanleihen) attraktiv. Außerhalb einer Rezession hätten die Renditen selten höher gelegen. Entsprechend gehöre ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Hochzinsanleihen zu den interessantesten Alternativen im Anleihensegment. ...

