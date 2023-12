DJ CTS Eventim gründet neues Live-Entertainment-Unternehmen in den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ticketing- und Veranstaltungsanbieter CTS Eventim expandiert auf dem US-Markt: Der MDAX-Konzern gründet zusammen mit dem US-Veranstaltungsmanager Walter McDonald ein neues Unternehmen im Bereich Live Entertainment. Der Fokus von The Touring Co werde auf Tourneen in Nordamerika und darüber hinaus liegen, teilte CTS Eventim mit. McDonald ist CEO und Minderheitsgesellschafter des neuen Unternehmens. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

McDonald hat zuvor die Touring-Division bei dem Konkurrenten Outback Presents geleitet und bringe "seinen umfangreichen Erfahrungsschatz sowie seine Kontakte ein, um ein künstlerfreundliches Umfeld zu schaffen", hieß es in der Mitteilung.

"Nordamerika ist der größte Markt im Live Entertainment und Ticketing Geschäft", sagte Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS Eventim. "Der Ausbau der Präsenz und Reichweite unseres Eventim Live Netzwerks auf dem US-Markt ist ein zentrales Element unserer globalen Expansionsstrategie."

