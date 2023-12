München (ots) -RTLZWEI erweitert seine Geschäftsführung: Nicole Glatzmaier, CFO und COO von RTLZWEI wird gemeinsam mit Andreas Bartl das Münchner Medienunternehmen führen. Ihre aktuellen Aufgaben wird Nicole Glatzmaier parallel zu ihrer neuen Rolle weiterhin wahrnehmen. Dazu zählen neben der Finanzsteuerung, das Personalmanagement, die Organisationsentwicklung sowie die Führung der operativen Geschäfte von RTLZWEI. Mit der Erweiterung überführt RTLZWEI zentrale strategische Bereiche in die Geschäftsführung."Es ist mir eine große Freude, meine langjährige Kollegin Nicole Glatzmaier in der Geschäftsführung zu begrüßen. Nicole und ich arbeiten bereits seit mehreren Jahren im Führungskreis eng und vertrauensvoll zusammen. Sie ist eine ausgewiesene Finanzexpertin und außergewöhnliche Strategin, die RTLZWEI seit Jahren lebt und liebt. Nicht zuletzt mit ihrem Ansatz eines modernen Leaderships, den wir seit mehreren Jahren umsetzen, ist sie für die RTLZWEI-Geschäftsführung eine wertvolle Bereicherung. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit", so Andreas Bartl, Geschäftsführer RTLZWEI und EL CARTEL MEDIA.Nicole Glatzmaier, CFO und COO und zweite CEO von RTLZWEI: "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf eine Fortsetzung der sehr guten Zusammenarbeit mit Andreas Bartl. RTLZWEI ist unverändert ein relevanter Player in einem dynamischen Markt, der mit seinem unverkennbaren Markenimage auffällt und polarisiert. Dieses Alleinstellungsmerkmal werden wir mit einem hervorragenden Team voller kreativer Kraft und Entschlossenheit in die Zukunft überführen. Dabei bleiben wir weiterhin mutig, neue und unkonventionelle Wege zu gehen, um neue Erlösfelder zu generieren."Nicole Glatzmaier ist seit 20 Jahren in verschiedenen Positionen bei RTLZWEI und EL CARTEL tätig. Seit 2019 ist sie CFO und COO des Münchner TV-Senders. Ihre Karriere startete sie bei SevenOne Media im Pricing & Inventory Management.Pressekontakt:RTLZWEICorporate Communications089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5669458