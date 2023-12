NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von CTS Eventim nach einem Pressebericht mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Buy" belassen. Laut der "Financial Times" seien die Deutschen in ein Übernahmerennen mit der AEG Group um See Tickets von Vivendi eingestiegen, schrieb Analyst Henrik Paganetty am Montagmorgen. Auch andere Interessenten dürften noch mitbieten. See Tickets werde dem erfolgreichen Käufer gerade in Großbritannien eine stärkere Ausgangslage gegen den Platzhirschen Live Nation bescheren, so Paganetty./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2023 / 01:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2023 / 01:49 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470306

