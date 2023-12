MAINTAL (IT-Times) - 1&1 (zuvor: Drillisch) startet nach Anfangsschwierigkeiten mit einer neuen cloudbasierten Technologie ein eigenes Mobilfunknetz in Deutschland. Die 1&1 AG (ISIN: DE0005545503) hat am 8. Dezember 2023 ihr eigenes Mobilfunknetz gestartet, um in den Ring mit der Deutschen Telekom, Telefonica...

Den vollständigen Artikel lesen ...