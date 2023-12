Wien (www.fondscheck.de) - Sebastian Henrichs verlässt die FNZ-Gruppe, der in Deutschland die beiden Fondsplattformen Fondsdepot Bank und FNZ Bank (vormals ebase) gehören, so die Experten von "FONDS professionell".Der Abgang erfolge "auf eigenen Wunsch im besten gegenseitigen Einvernehmen", teile die Unternehmensgruppe mit. Henrichs' Nachfolger als Vorsitzender der Geschäftsführung der Fondsdepot Bank werde Philip Laucks. Peter Karst übernehme Henrichs Posten als Vorstandschef der FNZ Bank und als Leiter des FNZ-Geschäfts in Deutschland. ...

