Das Biotechunternehmen Morphosys (ISIN DE0006632003) hat die ausführlichen Ergebnisse seiner Studie mit dem vielversprechenden Medikament Pelabresib gegen Myelofibrose veröffentlicht. In der Phase-3-Studie, in der Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib zur Behandlung dieser Form von Blutkrebs eingesetzt wurde, wurden Verbesserungen bei allen vier Krankheitsmerkmalen festgestellt, wie Morphosys am Montag bekannt gab. ...

