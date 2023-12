Es sah zunächst nach einem positiven Start in die neue Börsenwoche aus. Doch mittlerweile schwächeln die Ölpreise erneut und mit ihnen auch die Aktienkurse von Energieriesen wie beispielsweise BP oder Equinor. So haben WTI, Brent & Co am Montag anfängliche Gewinne nicht halten können und sind gegen Mittag in die Verlustzone gedreht.Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 75,16 US-Dollar. Das waren 68 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...