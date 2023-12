Mit neuen US-Inflationszahlen und diversen Notenbankentscheiden ist die vorletzte Woche vor Weihnachten vollgestopft mit Terminen. Nach einem Ende der Rekordjagd sieht es nicht aus, allenfalls nach einer Verschnaufpause. 11. Dezember 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Rekord über Rekord - auf ein neues Allzeithoch von 16.782 Punkten ist der DAX am Freitag im Verlauf geklettert. Seit dem Oktober-Tief ergibt das einen Anstieg von über 2.000 Punkten, seit Jahresanfang ein Plus von 19 Prozent. "In den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...